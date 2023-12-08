هل كانت هناك حيادية فى الإعلام مع مرشحى الرئاسة؟.. ضياء رشوان يرد

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات إن الأصل في الإعلام “عدم المحايدة” إلا إعلام الدولة في مصر حدده الدستور في المادة 212 الخاصة بالصحافة الحرة و213 الخاصة بالإعلام المرئي.

أضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفي، أن ماسبيرو تديرها الهيئة الوطنية للاستعلامات لأن الإعلام الخاص يعبر عن شخص أو مؤسسة وهم أحرار، مؤكدًا أن إعلام الدولة كان هناك حياد منه في الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة سواء كان في الصحف القومية أو الإذاعة المصرية والتلفزيون، لكن الإعلام الخاص لا نستطيع أن تطبق معه ذلك.

يجب الحفاظ على إعلام الدولة مستقلًا

تابع أن الحفاظ على إعلام الدولة مستقلاً عن أي حكومة أو رئيس، وهذا نص المادة 72 من الدستور تمثل فيه كل المنتخبين ولا ينحاز لأحد، لذا تم عمل الهيئات فيه لأنه تبع الشعب.