الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: تهجير سكان غزة لسيناء "خط أحمر" لن تسمح مصر بتخطيه

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علّق الإعلامي والكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين السابق، على محاولات الاحتلال المستميتة تهجير سكان قطاع غزة.

وقال رشوان، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء الخميس، إن محاولات تهجير سكان غزة نحو سيناء أو الدفع إليه «خط أحمر» ومصر لن تسمح بتخطيّه.

أضاف نقيب الصحفيين السابق أن الاحتلال قتل خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 350 شهيدًا و900 مصاب، ليبلغ بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن 17 ألفا و177 شهيدًا، إضافة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 46 ألف.

أشار إلى أن إسرائيل تنتقم من المدنيين؛ لأنها رأت أن ما حدث في 7 أكتوبر بمثابة هز شامل وكامل لبنيتها الأمنية وقدرتها على حماية المستوطنين الذين يعتدون على أرض ليست أرضهم.

أوضح أن الاحتلال قتل 17 ألف فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة 46 ألفا، مقابل 800 قتيل مدني إسرائيلي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار، ولم يبق سوى 4 مستشفيات من أصل 55 مستشفى تم إغلاقه بسبب الحصار والقصف ونقص الوقود.

قطاع غزة Etc ضياء رشوان سيناء

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