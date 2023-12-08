ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

نشرت حركة حماس، فيديو لعملية مقتل جندي إسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة خلال اشتباك بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

وذكرت حركة حماس في بيان "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين في عملية الاشتباك مع القوة الإسرائيلية.

وأعلن بيان حماس عن هوية الجندي الأسير الذي قُتل وقال إن اسمه ساعر باروخ (25 عامًا) كما ذكر البيان رقمه التعريفي.