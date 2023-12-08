مندوب مصر بالأمم المتحدة: مطالب وقف إطلاق النار ليست استعطافًا.. والإبادة لن تصفى القضية الفلسطينية

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن عجز لمدة شهرين عن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة "حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن: "جرائم المستوطنين تتصاعد في الضفة الغربية والقدس الشرقية ما يعد قتلًا ممنهجًا".



وأكمل: "المجموعة العربية تدعو مجلس الأمن إلى التوصل لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة".

وشدد على أن المطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ليست استعطافًا، بل حق أصيل للمدنيين في غزة.

وقال إن الإبادة لن تنجح في تصفية القضية الفلسطينية.