الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"فتاة دمياط الشجاعة".. منعت لصا من سرقة دراجة نارية فطعنها

طعن
طعن

قررت النيابة العامة حبس لص طعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم.

وبسؤال والد المصابة قرر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة به من مدخل منزله، وحال مشاهدة نجلته له تعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة طعن طالبة سرقة دراجة نارية مركز شرطة فارسكور أمن دمياط طالبة

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