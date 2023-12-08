"القاهرة الإخبارية": دوى انفجارات فى تل أبيب دون إطلاق صافرات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، دوي انفجارات في تل أبيب دون إطلاق صافرات الإنذار، حسبما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

الفصائل تقصف تل أبيب ردًا على المجازر بحق المدنيين

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن قصف "تل أبيب"، ردا على المجازر بحق المدنيين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت فصائل فلسطينية، في وقت سابق من اليوم، عن استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية، وتجمعًا للاحتلال في محور جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.