الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح عبدالسند يمامة تشيد بمبادرة "الدستور" صوتك لمصر

النائب البرلماني
النائب البرلماني السابق عصام الصباحي

أشاد النائب البرلماني السابق عصام الصباحي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" بعنوان "صوتك لمصر" لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن تلك المبادرة تأتي في إطار الدور الوطني الذي تلعبه الصحف المصرية. 

txt

خالد حنفى: تسهيلات ودعم كبير لذوى الهمم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

txt

استقبال حافل لرئيس "الوفد" بالجيزة في المؤتمر الانتخابي الختامي

المشاركة بشكل إيجابي في الانتخابات

وناشد الصباحي المواطنين بضرورة المشاركة بشكل إيجابي في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري بكل أمانة، مؤكدًا أن التخلف عن المشاركة يعد تخليًا عن الوقوف بجوار الوطن.

مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدستور صوتك لمصر

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

تصريحات الرئيس السيسي خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت