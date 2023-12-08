حملة المرشح عبدالسند يمامة تشيد بمبادرة "الدستور" صوتك لمصر

أشاد النائب البرلماني السابق عصام الصباحي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" بعنوان "صوتك لمصر" لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن تلك المبادرة تأتي في إطار الدور الوطني الذي تلعبه الصحف المصرية.

المشاركة بشكل إيجابي في الانتخابات

وناشد الصباحي المواطنين بضرورة المشاركة بشكل إيجابي في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري بكل أمانة، مؤكدًا أن التخلف عن المشاركة يعد تخليًا عن الوقوف بجوار الوطن.