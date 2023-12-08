الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء الصمت الانتخابى بانتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسية
انتخابات الرئاسية 2024

بدأت منذ قليل، فى تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الجمعة فترة الصمت الانتخابي داخل مصر والتي تتوقف فيها أنشطة الدعاية الانتخابية، لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين  بالداخل التي من المزمع إجراؤها علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.

 

محظورات الصمت الانتخابي

بدأت اليوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابى، وبموجبها تتوقف الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة بالداخل، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين، وحدد القانون معنى الصمت الانتخابى، وكذلك المحاذير والعقوبات حال المخالفة.

 

و فترة الصمت الانتخابى يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، ويحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كل الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملاتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعًا باتًا على المرشحين فعل أى شىء يعتبر ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، والهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب. كما أكد القانون أن الصمت الدعائى هو أن تتوقف وسائل الإعلام نفسها عن الترويج لمرشحين بأعينهم، وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

 

وتضطلع وسائل الإعلام، خلال فترة الصمت الانتخابى، بمهمة تثقيف الناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية. 

 

وأوضح القانون أن مخالفة الصمت الانتخابى تترتب عليها عقوبات، يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.

txt

"الوطنية للانتخابات": لجان بمحطة مصر ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية بانتخابات الرئاسة

txt

"الوطنية للانتخابات" تكشف موعد بدء الصمت الانتخابى

إعلان النتيجة النهائية  18 ديسمبر

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وتتلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، ويجرى البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة يومى الجمعة والسبت ١٥ و١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

 

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية، وتنشر فى الجريدة الرسمية ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

 

وحددت الهيئة يومى ١٩ و٢٠ ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، والفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة ١٠ أيام تبدأ من يوم ٢١ ديسمبر وحتى يوم ٣٠ ديسمبر.

الصمت الانتخابي الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات محظورات

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

بشرى سارة للمواطينين بشأن صرف السكر على البطاقات التموينية

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 8-12-2023

عاجل.. بيان البيت الأبيض بعد تصريحات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن غزة

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت