بدء الصمت الانتخابى بانتخابات الرئاسة 2024

بدأت منذ قليل، فى تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الجمعة فترة الصمت الانتخابي داخل مصر والتي تتوقف فيها أنشطة الدعاية الانتخابية، لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالداخل التي من المزمع إجراؤها علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.

محظورات الصمت الانتخابي

بدأت اليوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابى، وبموجبها تتوقف الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة بالداخل، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين، وحدد القانون معنى الصمت الانتخابى، وكذلك المحاذير والعقوبات حال المخالفة.

و فترة الصمت الانتخابى يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، ويحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كل الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملاتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعًا باتًا على المرشحين فعل أى شىء يعتبر ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، والهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب. كما أكد القانون أن الصمت الدعائى هو أن تتوقف وسائل الإعلام نفسها عن الترويج لمرشحين بأعينهم، وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

وتضطلع وسائل الإعلام، خلال فترة الصمت الانتخابى، بمهمة تثقيف الناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

وأوضح القانون أن مخالفة الصمت الانتخابى تترتب عليها عقوبات، يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.

إعلان النتيجة النهائية 18 ديسمبر

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وتتلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، ويجرى البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة يومى الجمعة والسبت ١٥ و١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية، وتنشر فى الجريدة الرسمية ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

وحددت الهيئة يومى ١٩ و٢٠ ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، والفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة ١٠ أيام تبدأ من يوم ٢١ ديسمبر وحتى يوم ٣٠ ديسمبر.