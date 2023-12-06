"الوطنية للانتخابات": لجان بمحطة مصر ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية بانتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، إنه جار إنشاء لجان انتخابية في محطة مصر ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية والمناطق الصناعية الموجودة على مستوى الجمهورية، استجابة للشكوى حول التكدس باللجان، استعدادًا لانتخابات الرئاسة.

وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أن هذا القرار تم بناء على الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في المناطق السياحية والحدودية والصناعية والعاصمة الإدارية، والتي يوجد فيها المغتربون.

كما كشف عن أن الهيئة أصدرت قرارًا بإنشاء لجان فرعية في كل محافظات الجمهورية لتمكين جميع الناخبين المتواجدين خارج مقر إقامتهم في أيام الاقتراع من التوجه لتلك اللجان والإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

ـ حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

ـ تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

ـ تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.