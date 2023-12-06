"الوطنية للانتخابات" تكشف موعد بدء الصمت الانتخابى

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، عن أن الصمت الانتخابي سيبدأ من يوم 8 /12، وسيكون لمدة 48 ساعة إعمالا لصحيح القانون، ووفقا للجدول الزمني الذي تم إعداده وتم إعلانه من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه لا يجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو شأن من شئون الانتخابات التي تؤثر على إرادة الناخب، والغاية المبتغاة من المشرع القصد من هذه الفكرة أنه يمكن الناخب من أنه يختار مرشحه دون تأثير؛ ليقود البلاد خلال السنوات الـ 6 المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

تقديم الطعون

ـ حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر حتى يوم 30 ديسمبر.

ـ تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

ـ تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.