الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

استقبال حافل لرئيس "الوفد" بالجيزة في المؤتمر الانتخابي الختامي

المؤتمر الانتخابي
المؤتمر الانتخابي الختامي للدكتور عبد السند يمامة

استقبل أعضاء وقيادات حزب الوفد وأهالي قرية منيل شيحة بالجيزة، الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى لانتخابات رئاسة الجمهورية، استقبالا حافلا في آخر مؤتمر انتخابي بعد انطلاق الدعاية الانتخابية. 

واستمرت الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية  لمدة شهر، وتنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر. 

وردد الحضور من أعضاء حزب الوفد والاهالي عدد من الهتافات منها "سند سند يحيا سند.. ويحيا الوفد ضمير الأمة وتحيا مصر "، وانتشرت لافتات دعم الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي في مناطق مختلفة داخل محافظة الجيزة.

كما حرص المشاركون في المؤتمر الجماهيري الحاشد على رفع العلمين المصري وعلم الوفد هامش المؤتمر الانتخابي الختامي للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والمرشح الرئاسي بالجيزة.

وقال محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، إن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر. 

وأوضح أن البانرات وصور ودعاية الدكتور عبد السند يمامة، تم تعليقها على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.

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