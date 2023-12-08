الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد حنفى: تسهيلات ودعم كبير لذوى الهمم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن هناك تسهيلات ودعم كبير لذوي الهمم من مؤسسات الدولة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف الدكتور خالد حنفي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بمجرد أن يذهب ذوي الهمم إلى اللجان الانتخابية سيجدون كل شيء ميسر لهم، إما أن يدلوا بأصواتهم من تلقاء أنفسهم أو أنهم يستعينون برؤساء اللجان، في حالة ماإذا كانوا من أصحاب الإعاقة البصرية، وذلك طبقًا للقانون. 

وأوضح أن الدولة المصرية لم تبذل جهودًا كبيرة فقط في المشاركة السياسية أو الحق في الانتخاب أو التصويت من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وإنما بذلت جهودًا كبيرة في مجالات أخرى، حيث يمكن النظر إلى الموضوع بشكل إجباري، حيث يعقد المجلس حملة اسمها "صوتك حقك" والتي تحث الأشخاص ذوي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات ستكون موجودة طوال أيام الإدلاء بالعملية الانتخابية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الساعة التاسعة صبحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً. 

ذوي الإعاقة برنامج التاسعة الانتخابات الرئاسية ذوي الهمم اللجان الانتخابية

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