الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظة الجيزة تواصل استعداداتها لاستقبال انتخابات الرئاسة (صور)

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية

تواصل محافظة الجيزة استعداداتها المكثفة لاستقبال انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ والتي تنعقد من الفترة ١٠ لـ١٢ ديسمبر الجاري، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع درجه الاستعداد.

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محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية 

وشهد عدد من المدارس بعض الاستعدادات لبدء الماراثون الانتخابي، حيث اكتست المدارس بأعلام مصر على مداخل ومخارج بوابات المدارس بجانب تصميم بعض المظلات وسرادق بأعلام مصر أيضا لتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين.

وتم تجهيز المقرات الانتخابية بعدد من مناطق محافظة الجيزة، وتوافر كل التيسيرات اللازمة لتسهيل أدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، وذلك في عدد من المدارس.

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انتخابات رئاسة الجمهورية

بالإضافة إلى التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كل التعديات والاشغالات بمحيط اللجان.

كما تمت أعمال تعقيم وتطهير المقرات الانتخابية وتنظيم مداخل ومخارج المدارس، بالأصالة إلى رفع كافة المخالفات والاشغالات التي تحيط بالمدارس التي ينعقد فيها الانتخابات.

انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية
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