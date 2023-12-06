الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بأعلام مصر.. استعداد سرادق الانتخابات الرئاسية أمام مدارس محافظة القاهرة (صور)

صوتك لمصر
صوتك لمصر

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة لإستكمال المسيرة.

بدأ استعداد اللجان ورصد سرادق الإنتخابات أمام عدة مدراس بمحافظة القاهرة والمقرر إقامتها في الفترة من 10 حتى 12 من شهر ديسمبر القادم من خلال الإعداد وتجهيز المقرات أمام المدراس.

في هذا السياق تابعت اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة كافة الإجراءات لخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق منها خلال التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الانارة وازالة كافة التعديات والاشغالات بمحيط اللجان.


الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

صوتك لمصر
صوتك لمصر
صوتك لمصر
صوتك لمصر
صوتك لمصر
صوتك لمصر
صوتك لمصر
صوتك لمصر
صوتك لمصر انتخابات الرئاسة الانتخابات الانتخابات القادمة اللجان

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