ننشر لجان الوافدين في انتخابات الرئاسة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن لجان الوافدين في محافظة دمياط استعدادًا للتصويت فيها في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، حيث أن لجان الوافدين هي محطة القطارات بمدينة دمياط، ومستشفى ميناء دمياط البحري والمعهد الفني التجاري بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة ومبنى نادي الوافدين والعاملين بجامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة المغطاة.

وتفقد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط نادى الوافدين والعاملين بالجامعة استعدادًا لانتخابات الرئاسة استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

تأتى الجولة التفقدية فى إطار الوقوف على جاهزية النادى وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من خارج محافظة دمياط في عملية الإقتراع إلى جانب تأمين المكان، من بحث ونظام وحماية مدنية وتأمين جميع مداخل ومخارج النادى.

وأشار رئيس جامعة دمياط إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، وتبدأ عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام (10 و11 و12 ديسمبر 2023)

واستعدت محافظة دمياط لإجراء انتخابات الرئاسة في ١٠ لجان عامة و١٤١ مركز انتخابى و١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخب وناخبة، حيث سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة.

كما سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول

كما وفر رؤساء الوحدات المحلية كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص واماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم نوبتجية بالمقار على مدار ٢٤ ساعة، ورفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابى، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار.

كما تم التنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية وباتخاذ ما يلزم نحو تجهيز المدارس والمعاهد والمراكز التى ستقام بها الانتخابات قبل بدء الانتخابات.