الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة: "لمّة عيلة" (فيديو)

طلعت حليم
طلعت حليم

قال طلعت حليم، أحد المواطنين المصريين، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني على جميع المصريين، وأنه حريص على المشاركة فيها من أجل الإدلاء بصوته والإدلاء برأيه في الرئيس القادم.

أضاف أن انتخابات الرئاسة احتفال للمصريين جميعًا:"يوم الانتخابات بناخد عربيات ونجمع بعض قرايب وجيران وكل اللي نعرفهم ونروح سوا اللجان ونرجع تاني".

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انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

تضم قائمة المرشحين النهائية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

انتخابات رئاسة الجمهورية 

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".

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