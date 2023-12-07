الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: أطالب الرئيس القادم باستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة (فيديو)

مواطن
مواطن

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بالداخل، والذي يستمر على مدار 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

“الدستور” يرصد في السطور التالية، آحلام وطموحات ورغبات المواطنين من الرئيس القادم.

المواطن خالد حسن، طالب الرئيس القادم باستكمال انجازات ومشروعات الجمهورية الجديدة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار المواطن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس القادم لابد أن يلتزم بالخطة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى تستطيع الدولة المصرية أن تجني ثمار المشروعات الكبيرة التي نفذت خلال السنوات الماضية.
 

 

الصمت الانتخابي
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، عن أن الصمت الانتخابي سيبدأ من يوم 8 ديسمبر، ولمدة 48 ساعة إعمالا لصحيح القانون، ووفقا للجدول الزمني الذي تم إعداده وتم إعلانه من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه لا يجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو شأن من شئون الانتخابات التي تؤثر على إرادة الناخب، والغاية المبتغاة من المشرع القصد من هذه الفكرة أنه يمكن الناخب من أنه يختار مرشحه دون تأثير؛ ليقود البلاد خلال السنوات الـ 6 المقبلة.  
ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

 

تقديم الطعون

ـ حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر حتى يوم 30 ديسمبر.

ـ تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

ـ تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

الرئيس القادم ثمار المشروعات الكبيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات للانتخابات الرئاسية 2024

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