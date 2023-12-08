عاجل.. بيان البيت الأبيض بعد تصريحات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن غزة

انتقد البيت الأبيض بشدة تعليقات نهاد عوض، المؤسس والمدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي قال إن شعب غزة قرر كسر الحصار وعبر جدران معسكر الاعتقال في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: “إننا ندين هذه التصريحات الصادمة والمعادية للسامية بأشد العبارات".

وكان عوض قال في تصريحاته للمسلمين الأمريكيين الشهر الماضي: “نعم، لقد سعدت برؤية الناس يكسرون الحصار ويسقطون أغلال أراضيهم، ويدخلون بحرية إلى أراضيهم التي لم يُسمح لهم بالدخول إليها'. لاتفاقية فلسطين”.

وتلقى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، المجموعة الرائدة في مجال الدفاع عن المسلمين في الولايات المتحدة، أكثر من 2000 طلب مساعدة وتقارير عن التحيز على مدار الـ57 يومًا الماضية، وفقًا لبيانات جديدة صدرت اليوم.