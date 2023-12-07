الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قبل الصمت الانتخابي.. "المصريون بالخارج" يُطالبون ذويهم بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

دعا اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أبناء الجاليات المصرية بالخارج، استكمال دورهم الوطني، وحث ذويهم بالداخل علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، يوم الاحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، في رسالة وجهها للمصريين بالخارج قبل ساعات من الصمت الانتخابي: “أبهرتم العالم بمشاركتكم في انتخابات الرئاسة، ولازال الوطن ينتظر دوركم في دعوة ذويكم بالداخل للتصويت بكثافة".

وأكد أن الاتحاد حريص علي تفعيل المبادرة التي أطلقها "كمل بصوتك.. قم بواجبك" مُشيرًا إلى أن مشاركة المصريين في الانتخابات ينقل للعالم رسالة تأكيد على أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد، وأن المشاركة الإيجابية تنبع من الوعي الكامل والوقوف ضد المخططات التي تحاك لمصر والتصدي لها.

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من جانبه، طالب النائب سيد سمير، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بضرورة النزول للمشاركة بالانتخابات الرئاسية دعما للمشهد السياسي والديمقراطي كونه حق دستوري لكل المصريين.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق العديد من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان، فلا تجد أي محافظة إلا وبها العديد من المشروعات العملاقة.

فيما أكد الاعلامي علاء ثروت، عضو الاتحاد، أن هناك تواصل مستمر بين أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو في مختلف دول العالم، للتواصل مع عائلاتهم بالداخل من أجل حثهم علي المشاركة الفعالة.

وأكد أن رئيس عبد الفتاح السيسي اثبت للعالم أجمعو قدرته علي التخطيط لبناء مصر الجديدة كي تكون مستقبل أمن لكل المصريين.


من جانبه، قال أمجد المناوي منسق الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، أن المصريين يدركون أهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن، وأن الجميع يدا واحدة أمام مؤامرة تحاك ضد الدولة وأمنها القومي.

وأكد أنه في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر تهدد الاستقرار وحفظ الأمن القومي، يتوجب على الجميع وحدة الصف والتكاتف حول الدولة ومؤسساتها لتأكيد للعالم أجمع أن المصريين يتوحدون خلف راية الوطن وتماسكه.

وفي السياق ذاته، اتفق كل من خالد الشال منسق الاتحاد بسلطنة عمان ومحمد شحاتة منسق دولة قطر وأحمد بدوي منسق دولة سويسرا وشريف النسيري، أن هناك تواصل مستمر مع أبناء الجاليات في الدول المقيمين فيها، وذلك من أجل استكمال الدور الوطني لأبناء الجاليات وردا الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه أحمد أبو عجيلة منسق الاتحاد في دولة الامارات والمستشار عبد الناصر البهنساوى منسق دولة لكويت والدكتورة عفاف على منسق دولة ايرلندا، إن الشعب المصري مطالب بالالتفاف حول القيادة السياسية وأرسل رسالة للجميع أن المواطنين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أنه بحلول الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الخميس، يبدأ الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين في اختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.

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