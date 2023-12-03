اتحاد شباب المصريين بالخارج: الأسر المصرية لبت نداء الوطن فى انتخابات الرئاسة بالخارج

قال علاء خليل، أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج في السعودية، إن الأسر المصرية لبت نداء الوطن، لافتًا إلى أن مشاهد المصريين بالخارج للمشاركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ضرب مثلًا رائعًا للانتماء في حب مصر.

وأضاف خليل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن هناك أسرًا مصرية بالأمس ظلت جالسة بعد انتهاء مواعيد اللجان بساعة ونصف، وشهدنا كرنفالية احتفالات رائعة.

المصريون أعظم شعب في الدنيا بيقف جنب بلده

وأشار أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج في السعودية إلى أن الأطفال ظلوا يحتفلون ويغنون أمام اللجان، معقبًا: "المصريين بالخارج على قلب رجل واحد من أجل مصر".

وأكد أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج في السعودية أن المصريين بالخارج هم أكثر ارتباطًا بمصر، لأنهم على علم بقيمتها ولديهم مشاعر جياشة لبلدهم، مردفًا: "المصريون أعظم شعب في الدنيا بيقف جنب بلده".