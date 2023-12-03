الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر بالمغرب: انتظام تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

السفير ياسر عثمان،
السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب

قال السفير ياسر عثمان،  سفير مصر في المغرب، إن العملية الانتخابية الرئاسية في اليوم الثالث والأخير تسير بسلاسة ويسر، ولم تواجه السفارة أي مشكلات خلال اليومين السابقين.

وأضاف ياسر عثمان، خلال كلمته بالمؤتمر عبر الفيديو كونفرانس، للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبعثة المصرية بالرباط تسير بكل سهولة ويسر وانتظام، والإقبال على الانتخابات مشرف.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

سفير مصر في المغرب العملية الانتخابية الانتخابية الرئاسية اليوم الثالث للهيئة الوطنية للانتخابات

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