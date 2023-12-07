الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

سقوط طائرة سعودية
سقوط طائرة سعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ومقتل أفراد طاقمها الجوي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.


وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

طائرة سعودية عاجل وكالة الأنباء السعودية الرسمية قاعدة الملك عبدالعزيز القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مراسلة القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى ناقش ورقة إدخال المساعدات الإنسانية مقابل المحتجزين

الصحة العالمية: تلقينا إخطارًا لنقل إمداداتنا من جنوب غزة

الخارجية: السلطات المصرية فقط التى تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال حطّم عدة محال فى رام الله بسبب بيع منتجات فلسطينية

"العربية للتصنيع" تكشف مميزات الذخائر الجوية "عائلة حافظ"

كيف أسهمت "القاهرة الإخبارية" فى تحقيق السبق والدقة فى عامها الأول؟

وزير الإنتاج الحربى: القوات المسلحة تصنع المدرعات ولا نحتاج للاستيراد

وزير الإنتاج الحربى: راجمة الصواريخ رعد 200 ليس لها مثيل فى العالم

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت