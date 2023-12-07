الرئيس السيسى يُشيد بمستوى الوعى لدى المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

عرضت قناة "إكسترا نيوز" لقطات من زيارة الرئيس السيسي للكلية الحربية، ليشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

وكان في استقبال الرئيس السيسي بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وشاهد الرئيس السيسي عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كل البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة، حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.

كما ناقش الرئيس السيسي الطلاب المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيدًا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة من جهود في كل المجالات والقضايا.

انتقاء أفضل الطلبة وفقًا لأحدث المعايير العلمية

وحرص الرئيس على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكل مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب في المجالات كافة، وطالبهم بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة؛ لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة.

كما أكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقًا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتياز كل الاختبارات بنجاح، لينال شرف الانضمام للقوات المسلحة.

وأوصى الرئيس الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها، تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر ولشعبها العظيم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح واجتياز مرحلة الاختبارات.