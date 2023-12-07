الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف اتخذت المدارس العامة في أمريكا موقفا ضد الحرب في غزة؟

غزة
غزة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، الضوء على موقف المدارس العامة في واشنطن، ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث اتخذت المدارس العامة مواقف بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى قدر أكبر من الانقسام وليس التضامن.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، لقد وجدت المناطق نفسها مرارًا وتكرارًا في مأزق بسبب اقترابها. 

نقابة المعلمين تتصدر رسائلها 

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وفي 7 أكتوبر المقبل، وهو اليوم الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل وبدأت إسرائيل في قصف غزة، نشر المشرف على منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل".

وبعد أسابيع، أصدرت نقابة المعلمين في أوكلاند، كاليفورنيا، بيانا، وجاء في الرسالة أن “الحكومة الإسرائيلية أنشأت دولة فصل عنصري، اننا ندين بشكل لا لبس فيه الاحتلال العسكري غير القانوني لفلسطين منذ 75 عامًا."

وقد قوبل كلا البيانين برد فعل عنيف شبه فوري من المجتمع - الآباء والمعلمين وحتى السياسيين - الذين إما اختلفوا مع محتوى الإعلانات أو كانوا في حيرة من أمرهم بسبب اتخاذ منطقة مدرسية محلية موقفا بشأن صراع عالمي معقد.

ولا يقتصر الأمر على كاليفورنيا فحسب: ففي ماساتشوستس، تعرض اثنان من المشرفين على المدارس في ولاية ماساتشوستس للانتقاد لأنهما لم يوجها انتقادات كافية لحماس في البيانات التي أصدراها بعد وقت قصير من بدء الصراع، وأثارت نقابة المعلمين في مينيابوليس جدلا عندما أصدرت بيانا يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصالها إلى غزة.

وفي مختلف أنحاء الولايات المتحدة، اتخذت المدارس العامة مواقف بشأن الحرب، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى مزيد من الانقسام بدلاً من التضامن. لقد وجدت المناطق نفسها مرارًا وتكرارًا في مأزق بسبب اقترابها.

في حين أن بعض البيانات كانت تفتقر إلى السياق أو تم إصدارها قبل الأوان، مما أدى إلى التراجع عنها، فإن رد الفعل العنيف هو جزء من تسييس قطاع التعليم على الصعيد الوطني، كما يقول الخبراء، لا سيما في مناطق المدارس العامة من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر (K-12) حيث تعمل مجالس المدارس في لقد أصبحت السنوات الأخيرة ساحات معارك للحرب الثقافية.

وقال جون روجرز، أستاذ التعليم في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الذي يبحث في القضايا المتعلقة بالديمقراطية والتعليم وعدم المساواة: “على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت المدارس بشكل متزايد مواقع للصراع”، وهذا جعل المدارس أماكن أكثر إثارة للجدل وسياسات التعليم أكثر حزبية."

المدارس العامة ​الولايات المتحدة الامريكية واشنطن اتخذت العامة

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