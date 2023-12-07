لليوم الثالث.. التحالف الوطني يواصل حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة في الإسكندرية

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة التبرع بالدم تضامنًا من غزة، لليوم الثالث على التوالي بمحافظة الإسكندرية، حيث شهد المجمع النظري بجامعة الإسكندرية قافلة حملة التبرع بالدم.

وشهدت حملة التبرع بالدم اليوم، إقبالًا من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، للمشاركة في مساعدة الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، عضو التحالف الوطني، إنه لليوم الثالث على التوالي تشهد حملة التبرع بالدم التي ينظمها التحالف الوطني على مستوى الجمهورية إقبالًا كبيرًا من طلاب جامعة الإسكندرية للتبرع لأهالينا وأشقائنا في غزة، مشيرًا إلى مشاركة 300 مواطن وطالب في التبرع بالدم حتى الآن.

وأضاف لـ"الدستور"، أن هذه المشاركة تدل على حس المواطن المصري والشباب بصفة خاصة على أهمية مشاركتهم في دعم قضية وطنية وإنسانية بالدماء وهو أغلى شيء يملكه الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه رسالة من الشعب المصري والقادة السياسية ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

التبرع بالدم لصالح أهالي غزة

وأكد أن طلاب الجامعة من كليات الحقوق والتجارة والآداب والتربية والسياحة والفنادق، يشاركون في حملة التبرع بالدم، مع توفير كل الخدمات من بنك الدم ودعم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع التحالف الوطني.

وأوضحت نعمة عبدالله، أحد مُنظمي حملة التبرع بالدم بالتحالف الوطني، إن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا وهو شيء إيجابي من شباب الجامعة للتبرع وحث زملائهم على المشاركة بدمائهم في دعم غزة.

وأضافت لـ"الدستور" أن الحملة ما زالت مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بميدان المنشية ومجمع العلوم الإنسانية بجامعة الإسكندرية.

وقالت ضحى عباس، طالبة بكلية التجارة من ذوي الهمم، إنها حرصت على المشاركة في الحملة والتبرع للأشقاء في غزة، مشيرة إلى أن الدافع لذلك هو مساعدة أهالي فلسطين بشيء بسيط يخفف من جراحهم.

حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

حملة التبرع بالدم في الإسكندرية