منسق التحالف الوطني بالإسكندرية يوضح دور التحالف في دعم القضية الفلسطينية

أوضح إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطني بالإسكندرية، دور التحالف في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "إن لتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عبارة عن تحالف من المؤسسات الأهلية والمبادرات وتكتلات الشباب الموجودة في جمهورية صر العربية".

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أننا استطعنا خلال الفترة الماضية من إيصال رسالة المجتمع المدني في مصر إلى قطاع غزة من خلال مساعدات إنسانية ضخمة ومنظمة، ومن خلال الدور المخطط للتحالف الوطني باعتباره ذراع الدولة التنموي والخيري فهو قادر على إرسال رسائل إنسانية داخل وخارج مصر.

وأوضح أن ما يتم حاليا ً في الإسكندرية، هو إرسال القوافل، والتي من خلالها يكون الهدف والرسالة واضحة، وهي أن الشعب المصري رغم أن الأزمة الاقتصادية والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وتمر بها دول العالم كلها، لكن الشعب المصري يستقطع من قوته ويوجه إلى أشقائه في غزة في رسالة واضحة إلى رفض العدوان والتهجير العرقي والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى التمسك بكل المواثيق الدولية ناحية الدولية، كما أننا ندعو المجتمع الدولي والمجتمع العربي أن ننظر إلى شعب فلسطين نظرة إنسانية بعيدة عن الأبعاد السياسية والخلافات.