فايز فرحات: لا يوجد أى تصور متكامل فيما يتعلق بمستقبل غزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا يوجد أي تصور متكامل فيما يتعلق بمستقبل غزة.

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هناك ملاحظة مهمة لا بد من الالتفات إليها والتأكيد عليها، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تتم فيه مناقشة مستقبل قطاع غزة أو ما بعد العدوان، مازلنا حتى الآن لم نصل بعد إلى وقف إطلاق النار، حيث إن العدوان الإسرائيلي مازال مستمرًا على غزة، ولذلك مازلنا لم نخرج من هذه الأزمة، وبالتالي تظل هناك ملاحظة مهمة لابد من تسجيلها، أننا لم نصل بعد إلى وقف إطلاق النار، ومع ذلك بدأ الحديث عن مستقبل غزة.

جزء من الطرح فيما يتعلق بمستقبل غزة، يرجع إلى اجتهادات نظرية، لكن في رأيي أن يظل هناك مسئولية كبيرة على القوى الدولية الرئيسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع حدًا للعدوان الجاري وفرض وقف إطلاق النار حتى يكون هناك أجواء إيجابية يمكن فيها مناقشة مستقبل قطاع غزة.

وأشار إلى أن أي حديث عن مستقبل غزة، لا بد أن يكون ملتزمًا بمحددات وبمعطيات أساسية لا يمكن تجاهلها، أولى هذه المعطيات أن صاحب هذه القضية هو السلطة الوطنية الفلسطينية.