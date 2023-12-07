الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة أجهزة كهربائية من مخزن بالشيخ زايد

حبس لص أجهزة كهربائية
حبس لص أجهزة كهربائية

باشرت نيابة الشيخ زايد التحقيق مع المتهم بـ سرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم في الشيخ زايد، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى.

txt

بانتحال صفة رجال شرطة.. القبض على عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بحلوان

txt

لص يلقى حتفه صعقًا أثناء محاولته سرقة أسلاك ضغط عالي في طنطا

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص "يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا.

كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سرقة أجهزة كهربائية الشيخ زايد مخزن مطعم سرقة نيابة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت