اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة أجهزة كهربائية من مخزن بالشيخ زايد

باشرت نيابة الشيخ زايد التحقيق مع المتهم بـ سرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم في الشيخ زايد، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص "يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا.

كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.