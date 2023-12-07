الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرق أطفالاً وهتك عرض فتاة.. تفاصيل التحقيقات مع "بلطجي العجوزة"

متهم
متهم

أحالت نيابة الجيزة متهماً بسرقة الأطفال وهتك عرض فتاة في حي العجوزة إلى محكمة الجنايات.

كشفت التحقيقات أن المتهم "ش. ح" سرق مبلغًا نقديًا مملوكًا للمجني عليهم الأطفال "مصطفى. ك"، "كريم. ر"، "صفوت.م"، وكذلك المجني عليها "تغريد.أ"، وكان ذلك بواسطة الإكراه الذي فرضه عليهم عندما اعترض طريقهم أثناء سيرهم في الطريق العام، حيث هددهم بسلاح أبيض "كتر"، مهددًا بإيذائهم إذا لم يطيعوه. نجح بواسطة هذه الوسيلة القسرية في كبح مقاومتهم والاستيلاء على المبالغ النقدية الخاصة بهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب تحرشًا جنسيًا بالمجني عليها "تغريد.أ" بالقوة والتهديد، حيث طلب منها إقامة علاقة جنسية وعند رفضها، تبعها وجذبها بقوة، وصعد بها إلى منطقة مظلمة خالية من المارة تحت الجسور. قام بأمرها بفك ملابسها وكشف عورتها بالقوة، مهددًا إياها بسلاح أبيض، وصفعها على وجهها مشهرًا السلاح، مما جعلها تستجيب له خوفًا.

وأشارت التحقيقات إلى استعراض المتهم للقوة والتهديد ضد المجني عليهم الأطفال "مصطفى.ك"، "كريم.ر"، "صفوت.م"، وكذلك المجني عليها "تغريد.أ"، بهدف ترويعهم وتخويفهم عبر إظهار العنف والتلويح بالسلاح. كما اتهم بحيازة سلاح أبيض "كتر" دون مبرر قانوني.

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