الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بانتحال صفة رجال شرطة.. القبض على عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بحلوان

امن القاهرة
امن القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي فى حلوان لقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة في منطقة حلوان.

 تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم ، فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما، وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدي عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة ("3 عاطلين وسائق") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سيء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير مبلغ مالي اقتسومه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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