الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لا مناطق آمنة.. "أوكسفام": إسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة

غزة
غزة

قالت منظمة أوكسفام الدولية في بيان لها، تعليقا على الأحداث الحالية في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة: ان الهجوم الإسرائيلي في جنوب غزة يجعل أي استجابة إنسانية في القطاع بأكمله مستحيلة.

العمل الإنساني له أهمية حقيقية

وقالت المنظمة في بيانها، السياسيون فشلوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية، وتابعت الفوضى تطغى على النظام الإنساني الدولي وإسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة، مشيرة إلى ان  ما يسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها إسرائيل داخل غزة غير محمية ولا موثوقة ولا يمكن الوصول إليها.

 الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار ولضمان الوصول الآمن لمساعدة سكان غزة

وقالت "أوكسفام" نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى ضمان الوصول الآمن لمساعدة سكان غزة وإنقاذ الأرواح، وأردفت تدمير قطاع غزة يهدر أي فرصة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

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ضياء رشوان: مصر تجدد أسفها لكسر الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة

مجموعة السبع تُشيد بدور مصر فى تقديم المساعدات لسكان غزة

وفي سياق متصل، رحب قادة دول مجموعة السبع، بالدور الذي لعبته مصر لتمهيد الطريق أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة .

جاء ذلك في بيان مشترك أعقب اجتماعًا افتراضيًا لقادة مجموعة السبع (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا)، ونشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

كما رحب القادة بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة وقطر للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة.

وأكد البيان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأن قادة المجموعة يشجعون المزيد من الهُدن الإنسانية لتحقيق ذلك.

كما أعرب البيان، عن شعور قادة مجموعة السبع بقلق عميق إزاء التأثير المدمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع نزوح المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية، وبذل كل جهد ممكن لضمان استمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وإمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني.

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