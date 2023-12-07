الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصدر مطلع على مفاوضات الهدنة: المحادثات مستمرة ولكن في بيئة صعبة

غزة
غزة

قال مصدر مطلع على جهود الوساطة المصرية والقطرية لتحقيق هدنة في  قطاع غزة المحاصر في تصريحات  لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، اليوم الخميس، إن مناقشات إحلال الهدنة لم تتوقف حتى الان.

وقال المصدر، رغم مغادرة الوفد الإسرائيلي العاصمة القطرية، خلال المناقشات الماضية، إلا أن المحادثات مازالت مستمرة حتى الان ولكنها تجري في بيئة صعبة.

 كل طرف يتشدد في شروطه

وأضاف أنه منذ انهيار التهدئة يوم الجمعة الماضي شدد كل طرف شروطه، حيث  تريد إسرائيل التفاوض تحت النار، بينما ترهن "حماس" إجراء عمليات تبادل جديدة بأن تكون شاملة مع وقف إطلاق النار في غزة.

ولم يستبعد المصدر المطلع إمكانية حدوث انفراجة في المواقف، وأضاف:" لن تتوقف الجهود، وستتواصل حتى تحقق ما نتطلع إليه من الوصول لهدنة إنسانية".

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الاحتلال يعتقل 42 فلسطينيًا بالضفة نصفهم من عمال غزة

 وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 42 فلسطينيا، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من عمال غزة، في وقت اقتحم فيه المستوطنون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الاحتلال.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من الخليل، و19 عاملا من غزة يقطنون في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من البلدة القديمة من مدينة نابلس، واثنين من عمال غزة في قرية قوصين غرب المدينة، فيما اعتقلت 5 مواطنين 3 منهم من عمال قطاع غزة من مخيمات العزة وعايدة شمال والدهيشة جنوبا في بيت لحم.

وبلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3640، ولا تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفق بيان هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الأسبوع الماضي.

 

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