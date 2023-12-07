انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة البناء والاخشاب لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

انطلق، منذ قليل، فعاليات المؤتمر العمالي للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة المهندس عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تحت رعاية السيد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال

وشهد المؤتمر توافد الآلاف من الأعضاء من كل أنحاء الجمهورية، للمشاركة في المؤتمر حاملين الأعلام وصورا لتأييد الرئس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

القيادات السياسية



ويشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات السياسية والنقابية والتنفيذية، بالإضافة إلى العاملين وأعضاء النقابات الفرعية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الحاشدة التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

فى سياق آخر نظمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدي، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، المؤتمر العمالي بعنوان "مستقبل الأمة" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بالمدينة الشبابية بأبوقير بمحافظة الاسكندرية، وذلك تحت رعاية محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر.

جاء ذلك بحضور، المهندس زكريا محيي الدين، رئيس الشركة القابضة للكمياويات، واللواء محمود عبدالرحمن عشماوى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لصناعة الكيماويات، اللواء محمد جمال العضو المنتدب لشركة سجول، اللواء حسن موسي، المهندس رماح علي طه، العضو المنتدب لشركة المحاريث الصناعية، أنثي إسحاق، العضو المنتدب لمطابع محرم، حازم عبدالرازق، نائب رئيس القابضة للكيماويات، عبدالمجيد حجازى، العضو المنتدب لشركة كيما أسوان.