الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة البناء والاخشاب لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلق، منذ قليل، فعاليات المؤتمر العمالي للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة المهندس عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تحت رعاية السيد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال
وشهد المؤتمر توافد الآلاف من الأعضاء من كل أنحاء الجمهورية، للمشاركة في المؤتمر حاملين الأعلام وصورا لتأييد الرئس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

القيادات السياسية
 

ويشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات السياسية والنقابية والتنفيذية، بالإضافة إلى العاملين وأعضاء النقابات الفرعية.

نائب رئيس اتحاد عمال مصر يطالب الشباب باختيار رئيس يليق بمصر

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الحاشدة التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

فى سياق آخر نظمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدي، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، المؤتمر العمالي بعنوان "مستقبل الأمة" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بالمدينة الشبابية بأبوقير بمحافظة الاسكندرية، وذلك تحت رعاية محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر.

txt

اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عنوان للدولة.. وتعكس وعي المواطن وثقافته

جاء ذلك بحضور، المهندس زكريا محيي الدين، رئيس الشركة القابضة للكمياويات، واللواء محمود عبدالرحمن عشماوى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لصناعة الكيماويات، اللواء محمد جمال العضو المنتدب لشركة سجول، اللواء حسن موسي، المهندس رماح علي طه، العضو المنتدب لشركة المحاريث الصناعية، أنثي إسحاق، العضو المنتدب لمطابع محرم، حازم عبدالرازق، نائب رئيس القابضة للكيماويات، عبدالمجيد حجازى، العضو المنتدب لشركة كيما أسوان.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
نقابة البناء والأخشاب دعم الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية نقابات عمال مصر الرئس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

الصناعات الغذائية: نجدد دعمنا للرئيس السيسى.. ونحشد عمالنا من الآن لأيام 10 و11 و12 ديسمبر

تشكيل غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة تصويت عمال "الصناعات الغذائية"

عمال الكيماويات ينظمون مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

مجدي البدوي يُشيد بمبادرة "الدستور": المشاركة في الانتخابات واجب وطني

"العمل": صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق 178.5 مليون جنيه على المنظومة

حسن شحاتة: الدولة حريصة على التعامل مع طرفى العمل بلا انحياز

وزارة العمل: 2.2 مليار جنيه دعم لـ423 ألف عامل

خالد عيش: انتخابات المصريين بالخارج عكست اصطفاف المصريين خلف قيادتهم الحكيمة

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت