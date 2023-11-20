نائب رئيس اتحاد عمال مصر يطالب الشباب باختيار رئيس يليق بمصر

نظم مركز إعلام حلوان ندوة عن وعي الشباب أبناء المستقبل بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

وخلال الندوة أكد الدكتور زغلول عباس عميد الكلية، أهمية المشاركة السياسية مؤكدا أنها من الحقوق التى لا يجب التنازل عنها كما طالب الطلاب بضرورة التوعية للمحيطين بهم من أجل المشاركة الفعالة في الانتخابات.



وشدد دكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، الذى شارك في الندوة على أن مشاركة الشباب تهدم كل مخطط يحاك بالبلاد، وأشار إلى أن الوعي الذي سيظهره الشباب سيعبر عن وقوفهم مع الدولة المصرية ومساندتها في ظل الظروف الحالية.

أصحاب القرار الشباب



كما خاطب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال الشباب قائلا: لقد جاءت اللحظة لتكونوا أصحاب القرار، فالشباب يشكل أكثر من 60% من قوام الشعب المصري، وبوعيهم قادرين علي صنع المستقبل واختيار الأفضل لمصر، فرئيس مصر القادم يجب أن يليق بمصر أم الدنيا.

أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وفى سياق متصل، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه خلال الفترة المقبلة نحاول أن نوعي عمالنا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي عنوان الدولة فيما يتعلق بمسألة الوعي والثقافة وقدرتها على المشاركة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البدوي: "نسعى لتجهيز عمالنا أن يتبنوا دورا في العمل النقابي، وبالتالي يكون لهم دور في العمل السياسي خلال الفترة القادمة، وحتى يكون له دور سياسي لا بد أن يعرف أهمية مشاركته في الانتخابات ويعرف كيف يدلي بصوته ويختار ويقرر.

وأشار إلى أن الهدف هو أن تكون المشاركة في الانتخابات الرئاسية عنوانا مهما للتنظيم النقابي على أساس أن يكون استقرار الدولة أكثر ما يهم المواطن المصري.

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