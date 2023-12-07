الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024

طلاب الاعداديه
طلاب الاعداديه

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي 2023/2024، عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024، حيث أعلنت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الاعدادية 2023/2024.

 رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024

 ويتاح التسجيل إلكترونيا في الاستمارة بدءً من  يوم  5 ديسمبر 2023 حتى  31 ديسمبر 2023  وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم، مشيرة إلي ضرورة مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي يسلمها طلاب الشهادة الإعدادية لإدارة المدرسة، والتأكد من صحتها.

واعلنت  وزارة التعليم عن  خطوات التسجيل إلكترونيا لطلاب الشهادة الإعدادية فيما يلي:

  • يجب الدخول على المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم الإلكترونية والتسجيل من خلال الرابط من هنا.
  • اضغط تسجيل الدخول.
  • أدخل البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.
  • أدخل البيانات المطلوبة بدقة والتي تشمل (صورة شخصية 4*6، وكتابة اسم الطالب كاملًا ومطابقًا لشهادة الميلاد).
  • اضغط حفظ البيانات.
  • وبعد الانتهاء من التسجيل اطبع استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بالألوان حتي تكون صورة الطالب واضحة وتقديمها مع باقي الأوراق في المدرسة.

مكونات استمارة الشهادة الإعدادية

  • تتكون استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من أربع أوراق مطبوعة من المنصة الإلكترونية عبارة عن:
  • الورقة الأولى عبارة عن بطاقة تحقيق الشخصية.
  • الورقة الثانية لاستمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبارة عن الاستمارة الإلكترونية للتقديم لامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024.
  • الورقة الثالثة تكون بيان عن الامتحانات السابقة، وإقرار من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام.
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شرط إجبارى.. خطوات وآخر موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. والمستندات المطلوبة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الإعدادية 2024

  • ايصال سداد الرسوم المدرسية.
  • عدد 3 صور شخصية مسجل عليها اسم الطالب رباعي.
  • 2 صورة شهادة الميلاد.
  • رقم الموبايل.
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شرط إجبارى.. خطوات وآخر موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. والمستندات المطلوبة

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