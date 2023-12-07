الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات جديدة فى بيت لحم ونابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عددًا من الفلسطينيين في بيت لحم ونابلس بـالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم، 5 مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة عمال من قطاع غزة، في مخيم الدهيشة جنوبًا.

إصابة 4 واعتقال 3 خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس

وفي نابلس، ذكرت الوكالة الفلسطينية أن 4 مواطنين أصيبوا واعتقل 3 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من المدينة.

وأوضحت أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس، وتبعتها تعزيزات إضافية وحاصرت منزلًا في حارة الحيلة، وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تعتقل 3 شبان.

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابتين بالرصاص الحي بالأرجل إلى مستشفيات المدينة، فيما تعاملت مع إصابتين بشظايا الرصاص.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من اعتقال قوات الاحتلال، عددًا من عمال غزة القاطنين في بلدة فرعون جنوب طولكرم، بعد أن داهمت شققهم السكنية.

نحو 3.5 ألف معتقل فلسطيني لدى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحام مدن الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، وتعتقل المزيد من المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب ما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان الأسبوع الماضي، فقد ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل إلى أكثر من 3 آلاف و390 شخصًا منذ 7 أكتوبر.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 30 عملية اعتقال خلال الخميس، إلى جانب 18 فلسطينيًا من بلدة بدو شمال غرب القدس تم اعتقالهم صباح الخميس.

وأضاف المصدر ذاته أن 20 فلسطينيًا آخرين تلقوا استدعاءات للمثول أمام السلطات الإسرائيلية، الأحد المقبل.