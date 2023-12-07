الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير غربى.. مصر ترفض تهجير الفلسطينيين والمخطط الإسرائيلى العنصرى

تهجير الفلسطنيين
تهجير الفلسطنيين

ذكرت صحيفة نيو اراب نيوز، أن مصر تكثف تحذيراتها للمجتمع الدولي من هجرة سكان غزة وسط تصاعد الأحداث المشتعلة في قطاع غزة، وسط تحذيرات من مخطط إسرائيلي بشع وعنصري لطرد سكان غزة إلى مصر. 

 

وأضاف التقرير أن "كل الأدلة" تشير إلى خطط إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى مصر ، في ظل المحاولات بتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي من قطاع غزة ودفعهم إلى صحراء سيناء.

 

القاهرة تدق نقوس الخطر 

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أبوالعطا: مصر تسعى لوقف الإبادة ومحاولات التهجير القسرى لسكان غزة

وقد دقت القاهرة ناقوس الخطر بشأن الخطط الإسرائيلية المزعومة لطرد سكان غزة بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، ورفضت مرارا وتكرارا مثل هذه المقترحات.

 

وبدورها، قال الأردن، المتاخم للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن أي طرد إسرائيلي للفلسطينيين سيكون بمثابة إعلان حرب.

 

وقد وجه الاحتلال الاسرائيلي، بمن فيهم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، دعوات علنية لطرد الفلسطينيين، وأشارت وثيقة استخباراتية إسرائيلية مسربة إلى أن إسرائيل كانت تخطط لتهجير سكان غزة إلى مصر.

 

وشهدت المرحلة الثانية من الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة القصف العسكري وتطويق خان يونس، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، وسط دعوات دولية للحد من الخسائر في صفوف المدنيين وتجنب المزيد من تهجير المدنيين.

 

ونزح نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بسبب الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة منذ 7 أكتوبر، وفروا جنوبا، وقُتل أكثر من 16 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

 

وبحسب التقرير فقد تشعر مصر بالقلق من رغبة إسرائيل في تفريغ الأراضي المحاصرة وخلق وضع تضطر فيه مصر إلى فتح معبر رفح ــ المعبر البري الوحيد مع غزة غير المشترك مع إسرائيل ــ والسماح بدخول ربما مئات الآلاف من الفلسطينيين، حسبما افاد التقرير الصادر اليوم. 

تحذيرات مصر تصاعد الأحداث قطاع غزة سكان غزة

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