أبو العطا: مصر تسعى لوقف الإبادة ومحاولات التهجير القسري لسكان غزة

أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن رفضه الكامل لمخطط التهجير القسري الذي يسهم في تصفية القضية الفلسطينية وحدوث نكبة جديدة، مؤكدا أن هذا المخطط ينهي بدوره الحق التاريخي لشعب فلسطين بأكمله من أرضه.

وقال "أبو العطا"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الشعب المصري بأكمله يرفض كافة التصريحات التي يرددها الاحتلال الإسرائيلي بشأن التهجير القسري لأشقائنا في غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يرفض التنازل عن أرضه والخروج منها وحدوث نكبة أخرى، والفلسطينيين سيعيشون ويموتون على أرضهم ولن يفرطوا في ترابها.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر أظهرت جهودا إنسانية مضنية وتحركات على الصعيد الإنساني لإغاثة الشعب الفلسطيني وفتح الطريق لعبور الجرحى ونقلهم للمستشفيات المصرية، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات رسمية لتبعث رسالة إلى مختلف بلدان العالمي لرفض مخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية من مختلف بلدان الوطن العربي لرفض هذه الدعاوى.

وأوضح أن الموقف المصري الرافض بحسم لكل محاولات الكيان الصهيوني دفع الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة لمغادرة أرضه التاريخية واستيطان أرض سيناء المصرية هو موقف قوي تفرضه مصر من منطلق الحق التاريخي وتعلن للعالم أجمع أنها ضد هذا المخطط الخبيث، وأن أي تعدي سافر على السيادة المصرية ستقابله مصر بالقوة العسكرية الغاشمة، فجيش مصر قوي ولكنه جيش رشيد لا يعتدي وإنما هو قادر على الرد بقوة على أي محاولات استهداف خبيثة.

وأكد أن مصر تسعى من منطلق دورها التاريخي في وقف الإبادة ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ونجحت المساعي المصرية بالفعل في هذا الصدد في التوصل لاتفاق هدنة يتم خلالها تبادل للأسرى على النحو الذي قد يسهم في التهدئة ومنح الفرصة لدخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية.