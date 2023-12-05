حزب المصريين: السيسى رجل المرحلة وهناك إجماع وطنى عليه

قال حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رجل المرحلة، وهناك إجماع وطني عليه من المصريين كافة، وهو تأكيد على أن ما قدمه السيسي خلال سنوات حكمه السابقة كان بداية لعملية تنمية حقيقية وتأسيس لدولة مصرية حديثة بفكر جديد يُراعي الأحداث الداخلية والخارجية، ولا يتعارض مع ثوابت الدولة المصرية، مؤكدًا أن السيسي هو مرشح عموم المصريين، وأنه رجل يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة بثوابت وطنية قومية، مشيرًا إلى أن ما تم من مشروعات في المدن والقرى المصرية يحتاج لشهور لسردها وكيف غيرت واقع ملايين المصريين للأفضل.

وأضاف رئيس حزب المصريين، في كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة الغردقة، أن السيسي لديه رؤية واضحة وحقيقية للتنمية، وهى التنمية الشاملة التي تتماشي بالتوازي مع متطلبات وواجبات أخرى، مؤكدًا أن السيسي يتمتع بدعم من مختلف الفئات من الشعب المصري، الذي رأي فيه أنه أمل نحو التغيير الحقيقي لمفهوم التنمية المستدامة والبناء والتعمير، مشيدًا بالمشروعات التي تمت على أرض الوطن، خاصة مشروع مبادرة حياة كريمة المشروع الأضخم والأكبر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المدن والقرى المصرية.