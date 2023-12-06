الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث في الوحدات القتالية بغزة

مجندات إسرائيليات
مجندات إسرائيليات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه شهد إقبالًا كبيًرا من الإناث على التجنيد في الوحدات القتالية وسط الحرب في قطاع غزة.

وقال في بيان: إنه "شهد نسبة إقبال على التجنيد تزيد عن 100%، وأن 12% من النساء اللاتي يتم تجنيدهن في الوحدات القتالية طلبن ذلك خلال الحرب".

وأضاف: أن "وحدات المشاة الخفيفة التابعة لفيلق الدفاع عن الحدود شهدت إقبالًا على التجنيد بنسبة 116%، وشهدت وحدات جمع الاستخبارات القتالية التابعة للفيلق إقبالًا بنسبة 133%".

وتابع: "وشهد سلاح المدفعية نسبة مشاركة بلغت 132%. وشهدت منظومة الدفاع الجوي للقوات الجوية 101%؛ وحققت وحدات البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية 122%؛ وشرطة الحدود حصلت على 119%".

ووفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعني هذه الأرقام أن عدد الجنود الذين يحضرون للخدمة أكبر مما خطط له جيش الاحتلال في البداية.

وبشكل منفصل قال جيش الاحتلال: إن "أول مجندتين أكملتا مؤخرا اختبارات الفحص لوحدة البحث والإنقاذ النخبوية المحمولة على متن مروحيات في سلاح الجو 669، وسيتم تجنيدهما في الوحدة في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأوضح أن هاتان المجندتان ستخضعان بعد ذلك للتدريب لمدة عام وثمانية أشهر، وإذا أكملتاه، ستكونان أول جنديتين في الوحدة 669.

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