الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان قمة التعاون الخليجي بشأن العدوان على غزة

هنأت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، قادة ودول مجلس التعاون الخليجي على نجاح أعمال قمة الدوحة للدورة الـ44.

ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم، بإعلان الدوحة الذي صدر عن القمة، بما تضمنه من مواقف أخوية صادقة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه خاصة في قطاع غزة.

كما رحبت الخارجية الفلسطينية بالمواقف السياسية التي أكد عليها إعلان الدوحة بشأن وقف الحرب وعدوان الاحتلال وتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين في القطاع، وتأكيده على التمسك بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا، واستمرار الجهود لوقف العدوان وحماية المدنيين وإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية.

الأمم المتحدة: حرب غزة تؤدى إلى تفاقم التهديدات للسلام العالمى

وسبق، وكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحذر فيه من أن النظام العام على وشك الانهيار في غزة تمامًا ولا توجد وسيلة لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى غزة.

وأضاف: لقد تدخل باستخدام صلاحياته بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح له بلفت انتباه الأمم المتحدة إلى أي حدث يهدد أمن العالم.

تهدف خطوته إلى الضغط على الولايات المتحدة لتوجيه إسرائيل للسماح بعبور المساعدات من مصر إلى غزة.

وزعمت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى مثل هذا الاتفاق في الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين ردت الشكاوى بأن إسرائيل لم تحترم اتفاقها.

وسافر بعض وزراء الخارجية العرب ومن بينهم وزير الخارجية المصري إلى نيويورك للمطالبة بالتحرك.

وكتب جوتيريش في رسالته أن قدرة الأمم المتحدة على التحرك قد تضاءلت بسبب نقص الإمدادات ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وانعدام الأمن.

وفي سياق متصل، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يحضر مؤتمرًا صحفيًا في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا في 6 ديسمبر.