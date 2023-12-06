الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": مخططات الاحتلال لتهجير سكان غزة أصغاث أحلام

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن مخططات الاحتلال لتهجير سكان غزة هي حلم إبليس بالجنة وأضغاث أحلام، فالشعب الفلسطيني متجذر في أرضه لن يغادر مهما كانت التضحيات والأثمان، يدعمه موقف مصر الثابت والاستراتيجي برفض أي نزوح فلسطيني للأراضي المصرية على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب وحدة الشعب ووحدة الأرض الفلسطينية.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء،  خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، نحن ثمنا موقف أشقائنا بمصر، فهذا الموقف بالاندماج الكامل مع الإرادة الفلسطينية أسقط أحد أهم أهداف العدوان الإسرائيلي الاستراتيجية على غزة وهو تهجير أهلنا وإفراغ قطاع غزة من سكانه باتجاه مصر.

وتابع أن الموقف الأمريكي يدلل على الانخراط الأمريكي الكامل في المذبحة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، أمريكا للأسف الشديد بدلا من أن تكون دولة عظمى محايدة وتضع حدا لهذه المذبحة بالضغط على الكيان، هي شريكة في هذا العدوان، أعطته كل الغطاء السياسي والإمدام العسكري، وتبني السردية الإسرائيلية الكاذبة والمضللة.

وأكد أنه حين تقول أمريكا إن جيش الاحتلال لا يستهدف المدنيين فهذه وقاحة سياسية، فالعالم يرى أن أكثر من 70% من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، إذا لم يكن هؤلاء هم المدنيون فمن هم المدنيون في العرف الأمريكي، وما هو القتل المتعمد في العرف الأمريكي، لكن هذا دليل إضافي على تورط الإدارة الأمريكية في هذه الحرب الإجرامية وبإعطاء الغطاء للنازية الجديدة، وهذا الهولكوست الجديد في حق شعبنا الفلسطيني.

حماس مصر الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية مخططات التهجير

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