انطلاق فعاليات المؤتمر الشعبى لدعم السيسى بالغردقة (صور)

بدأ المواطنون المشاركون في مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، في التوافد لمقر انعقاد المؤتمر الشعبي لدعم المرشح الرئاسي، والذي يُقام بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة لفيف من من القيادات الشعبية والسياسية وكبار قبائل وعواقل البحر الأحمر، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والشخصيات العامة.

ويشارك في المؤتمر الآلاف من أهالي مدينة الغردقة داخل سرادق ضخم بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، ضمن الحملات الشعبية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبه قال جمال الخضري، أحد القائمين على المؤتمر، إن المؤتمر يُقام بدعم شعبي وجماهيري لإعلان تأييدنا للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن أهالي البحر الأحمر يقدمون كامل دعمهم وتأييدهم للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات الحقيقة التي عمل على تنفيذها طوال فترة رئاسته، بمختلف عموم الجمهورية، وخاصة محافظة البحر الأحمر التي شهدت مشروعات وإنجازات غير مسبوقة خاصة في القطاع السياحي وأعمال التنمية بمختلف القطاعات الأخري، لافتًا إلى أن العاملين بمختلف القطاعات والشركات يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية تقديرًا ودعمًا لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الرئيس إنجاز للوطن والمواطنين طوال فترة رئاسته وقدم مصلحة مصر علي أي شيء.



أهالي البحر الأحمر يدعمون السيسي



شهدت ساحات الميادين والشوارع الرئيسية بمدن محافظة البحر الأحمر المختلفة انتشارًا للدعاية الانتخابية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، وإعلان عدد كبير من الأهالي دعمهم للرئيس من خلال تعليق لافتات دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وحملت اللافتات شعارات دعم وتأييد للرئيس السيسي وتحمل رمزه الانتخابي، وهو رمز النجمة، بمختلف المناطق خاصة الشوارع الرئيسية وعلى واجهات العمارات السكنية.

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة