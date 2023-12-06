تشكيل غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة تصويت عمال "الصناعات الغذائية"

التقى النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات بممثلي اللجان النقابية بالقاهرة والجيزة في ضوء الخطة التي وضعتها النقابة العامة؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

يأتي هذا الاجتماع والذي تناول خطة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية لحشد العمال أيام 10 و11 و12 ديسمبر، من خلال التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتسهيل عملية التصويت ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

تسهيل التصويت للعاملين المغتربين

تنفيذًا لتوجيهات النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بتوفير سبل الراحة والتسهيلات اللازمة لمشاركة جميع العاملين بالشركة الشرقية للدخان في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المقامة في أيام ١٠و١١و١٢ من شهر ديسمبر الحالي، تم وضع الخطة الآتية اليوم الأول توفير ١٥٤ سيارة لنقل ٣٣٢٠ العاملين من سكان محافظة الجيزة مع توفير ٣٦ سيارة لـ ٥٨٩ عامل مغترب، ويعمل بالجيزة مع توفير ٦ سيارات لـ ١٤٢ عامل بالإسكندرية، بالإضافة لـ ٣٤٢ بمصنع أبوتيج في أسيوط دون سيارات كل ذلك الخروج على دفعات طوال اليوم ثم اليوم التانى كالآتي توفير ٢١ سيارة لـ ٤٩١ عاملا بالجيزة و٢ سيارة لـ ٥٢ عاملا بالإسكندرية، بالإضافة لـ ٥٠ عاملا من أبوتيج و٧ عمال من منوف ثم اليوم الثالث توفير ٥٢ سيارة لعدد ٧٩٣ عاملا بالجيزة، وهناك تعليمات وخطة لمشاركة بالتناوب لعدد ٢٤٠٠ عامل يعملون بالأسواق بجميع مخازن الشركة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع اللجنة النقابية بالشركة الشرقية للدخان برئاسة وليد هليل عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

في تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة: تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة ومهمتها التنسيق والتواصل مع اللجان النقابية على مستوي الجمهورية؛ لتسهيل تصويت عمال الصناعات الغذائية في ضوء ما أعلنا عنه سابقًا، مشيرًا إلى دور اللجان في حشد العمال أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأضاف: قمنا بتشكيل غرف عمليات في محافظات، القاهرة بمشاركة صلاح سنهابي الأمين العام للنقابة، وجمال حافظ عضو مجلس إدارة النقابة، وفي محافظة الجيزة بمشاركة سيد أبوبكر أمين الصندوق للنقابة، وليد سعيد عضو مجلس إدارة، وياسر أحمد عيسي عضو مجلس إدارة وشريف عبدالظاهر عضو مجلس إدارة.

وفي محافظة القليوبية بمشاركة عمر محمد بدوي عضو مجلس ادارة، وفي محافظة الدقهلية بمشاركة عطية عبدالباري وكيل النقابة العامة، وفاطمة سمارة جلهوم عضو مجلس إدارة، وحمدي المالكي عضو مجلس ادارة، وفي محافظة الشرقية، هشام فوزي ابوطالب أمين عام مساعد للنقابة العامة.

وفي محافظة بورسعيد ومدن القناة بمشاركة محمد حسن عاشور.

وفي محافظة الإسكندرية ومرسي مطروح بمشاركة نهرو عبدالرحمن نائب رئيس النقابة العامة.

وفي محافظة المنيا بمشاركة سعد وليم لبس نائب رئيس النقابة العامة، شريف فولي امين صندوق مساعد النقابة العامة.

وفي محافظة قنا، بمشاركة محمود شمروخ عضو مجلس إدارة، وعبدالمنعم حسن علي عضو مجلس إدارة.

وفي محافظة سوهاج، بمشاركة عبدالرءوف أحمد عبدالعال نائب رئيس النقابة العامة، ومنتصر عبدالفتاح وكيل النقابة العامة.

وفي محافظة أسوان، بمشاركة رأفت محمد عبدالمعبود عضو مجلس الإدارة.

واختتم ممثل عمال مصر تصريحاته قائلًا: "دور غرف العمليات التنسيق على مدار اليوم لتسهيل عملية تصويت وحشد العمال حتى نستكمل الدور الذي بدأناه مع الرئيس منذ سنوات في بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس قبل سنوات".