الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقابات وأحزاب تزور حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح (صور)

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح النقابات العمالية المهنية والأحزاب والكيانات الشبابية بكافة أطيافها المؤيدة للمرشح الرئاسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلن عيسي أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح، استقبال أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح ونقابات ( المعلمين - الصيدلة - الأطباء - المهن الزراعية - المجلس القومي - البيطريين) ومجلس العمد والمشايخ بحضور الدكتورة عزة الحويطي ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور عبد الجليل خيرت ممثل حياة كريمة، وحامد الحفيان عن مجلس القبائل.

وأكد أبو تمر للنقابات العمالية والمهنية والأحزاب أن المشاركة الإيجابية للنقابات العمالية والمهنية والأحزاب واجب وطني على كل مواطن مصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، فلابد من التكاتف حول القيادة السياسية.

وشدد عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح على ضرورة مشاركة المرأة المصرية بكثافة في هذه الانتخابات، لأنها تعكس صورة مشرفة، وتدل على وعي وإدراك المرأة المصرية لواجبها تجاه وطنها.

وتواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح الزيارات الميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية في مراكز المحافظة واستقبال النقابات العمالية والمهنية والأحزاب المؤيدة والداعمة، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي النقابات العمالية الكيانات الشبابية الأحزاب

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