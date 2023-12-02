"حماة الوطن" بمطروح يعقد لقاء جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

دعم حزب حماة الوطن بمطروح المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية، من خلال عقد لقاءات ميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية لحث أهالي مطروح على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي.

_ لقاء جماهيري بمدينة النجيلة

وقال النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بأن أمانة مركز النجيلة بالحزب عقدت لقاء جماهيريا مع أهالي مركز ومدينة النجيلة غرب العاصمة مدينة مرسي مطروح للحشد للانتخابات الرئاسية أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري، بحضور ممثلين عن قبائل مدينة النجيلة، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح.

إنجازات الرئيس السيسي

وأكشف أمين حزب حماة الوطن بمطروح عن عرض وشرح انجازات الرئيس السيسي في مؤتمر مركز النجيلة منذ تولية منصب رئيس الجمهورية، حيث حظت مطروح بالنصب الأكبر من المشروعات القومية على أرض الواقع.

الاستحقاق الرئاسي

وأوضح أن الرئيس السيسي يستحق منا الكثير فعلينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، فى وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ولدعم قائدهم ورئيسهم عبد الفتاح السيسى، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن علي الحدود مع الجانب الفلسطيني.

_تحالف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واكد على أن يواصل حزب حماة الوطن بمطروح ضمن عضو تحالف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقد اللقاءات الجماهيرية بمراكز المحافظة الثمانية الذي يضم تحالف، من حزب مستقبل وطن، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وكيان مصر، ومجلس القبائل، وتنسيقية الأحزاب.

ولفت إلى أن حزب حماة الوطن مع هيئة مكتب الحملة الانتخابية بمحافظة مطروح، سيكثف خلال الفترة المقبلة استمرار تواجده في المناسبات والتجمعات البدوية في مراكز ومدن وقرى مطروح للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالإضافة للمشاركة في المؤتمرات الحاشدة الجماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتنظيم زيارات للكنائس لعمل ندوات تثقيفية حول ضرورة مشاركة الإخوة الأقباط في الانتخابات الرئاسية، وتنظيم قوافل شبابية للتواصل مع الجماهيري من خلال شرح إنجازات الرئيس من كافة القطاعات الخدمية.