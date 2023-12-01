الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماة الوطن" بمطروح ينشر لافتات دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، نشر اللافتات والدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رقم 1 في قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة برمز النجمة ضمن السباق الرئاسى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعلان الحزب دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كأول أحزاب مصر المطالبة بترشحه لفترة رئاسية جديدة.

_ انتشار اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، انتشار اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالميادين والشوارع الرئيسية وأمام مقر الحملة الرسمية، وذلك قبل الصمت الانتخابي فى السباق الرئاسى، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

_ الدعاية الانتخابية للمرشحين

وأوضح أنه انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا، وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين.

_ عدة زيارات ميدانية

وأضاف أنه عقدت أمانة مطروح عدة زيارات ميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية لحث أهالي مطروح على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تزامنا مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمحافظة مطروح.

_ الاستحقاق الرئاسي

واكد على أن الرئيس السيسي يستحق منا الكثير فعلينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، فى وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ولدعم قائدهم ورئيسهم عبد الفتاح السيسى، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن على الحدود مع الجانب الفلسطيني.

1000031371
1000031371
1000031391
1000031391
1000031380
1000031380
1000031353
1000031353
1000031385
1000031385
1000031374
1000031374
1000031341
1000031341
1000031362
1000031362
1000031383
1000031383
1000031350
1000031350
1000031368
1000031368
1000031389
1000031389
1000031356
1000031356
1000031377
1000031377
1000031344
1000031344
1000031387
1000031387
1000031365
1000031365
1000031338
1000031338
1000031359
1000031359
1000031347
1000031347
محافظة مطروح عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حزب حماة الوطن مطروح

مواد متعلقة

حماة الوطن بمطروح يعقد لقاءات لحشد المواطنين فى الانتخابات الرئاسية

افتتاح 3 مساجد بمدينة مرسى مطروح

"أوقاف مطروح" تطلق قافلتين دعويتين للمناطق النائية والصحراوية بالمحافظة

محافظة مطروح وجامعة عين شمس يوقعان بروتوكولًا لعقد دورات تدريبية بمكتبة مصر العامة

تمهيدًا لتشغيل وحدة المناظير.. صحة مطروح تطلق ورشة عمل المناظير الجراحية

معهد سيوة الابتدائي ينظم زيارة ميدانية لمكتبة مصر العامة و"بيت الثقافة"

إصابة شخصين بانقلاب تروسيكل في مرسى مطروح

"صحة مطروح" تناقش استعدادات التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس