"حماة الوطن" بمطروح ينشر لافتات دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات (صور)

واصلت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، نشر اللافتات والدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رقم 1 في قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة برمز النجمة ضمن السباق الرئاسى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعلان الحزب دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كأول أحزاب مصر المطالبة بترشحه لفترة رئاسية جديدة.

_ انتشار اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، انتشار اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالميادين والشوارع الرئيسية وأمام مقر الحملة الرسمية، وذلك قبل الصمت الانتخابي فى السباق الرئاسى، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

_ الدعاية الانتخابية للمرشحين

وأوضح أنه انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا، وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين.

_ عدة زيارات ميدانية

وأضاف أنه عقدت أمانة مطروح عدة زيارات ميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية لحث أهالي مطروح على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تزامنا مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمحافظة مطروح.

_ الاستحقاق الرئاسي

واكد على أن الرئيس السيسي يستحق منا الكثير فعلينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، فى وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ولدعم قائدهم ورئيسهم عبد الفتاح السيسى، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن على الحدود مع الجانب الفلسطيني.

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