حماة الوطن بمطروح يعقد لقاءات لحشد المواطنين في الانتخابات الرئاسية

عقد حزب حماة الوطن أمانة مطروح عدة زيارات ميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية لحث أهالي مطروح على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في محافظة مطروح.

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح في الكيلو ٨ والنادي الاجتماعي والقصر في مدينة مرسى مطروح لجمع الدعم للانتخابات الرئاسية في أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الحالي، بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية في الخارج في أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر الحالي.

إنجازات الرئيس السيسي

وقام حزب حماة الوطن في محافظة مطروح بشرح وعرض إنجازات الرئيس السيسي على أرض الواقع منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، وحظت مطروح بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية، فهي كثيرة ومتنوعة في جميع قطاعات المجتمع.

الاستحقاق الرئاسي

وأوضح أعضاء الحزب أن الرئيس السيسي يستحق منا الكثير، فعلينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم، لتكون مطروحة من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، في وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ولدعم قائدهم ورئيسهم عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن على الحدود مع الجانب الفلسطيني.

مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

من جانبه، قام حزب حماة الوطن في مطروح بتشريفه واختياره لافتتاح مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، الذي يضم تحالفًا من حزب مستقبل وطن وحياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي وكيان مصر ومجلس القبائل وتنسيقية الأحزاب.

_ تنظيم زيارات للكنائس لعمل ندوات تثقيفية

وستقوم أمانة مطروح، بالتعاون مع هيئة مكتب الحملة الانتخابية في المحافظة، خلال الفترة المقبلة بمواصلة تواجدها في المناسبات والتجمعات البدوية في مراكز ومدن وقرى مطروح، لتوعية الناس بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. كما سيتم تنظيم زيارات للكنائس لعقد ندوات تثقيفية حول ضرورة مشاركة إخوتنا الأقباط في الانتخابات الرئاسية، وسيتم أيضًا تنظيم قوافل شبابية للتواصل مع الجماهير ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال شرح إنجازاته في جميع قطاعات الخدمات.

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح

لقاءات جماهيرية مع أهالي مطروح