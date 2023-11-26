انطلاق فعاليات مؤتمر حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمطروح

انطلقت، مساء الأحد، فعاليات المؤتمر الحاشد لحزب حماة الوطن أمانة بمطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تحت شعار "مشينا فى طريق هنكملة".

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس المدينة، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، واللواء سعيد زيدان مستشار رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والدكتورة سوزي سمير مستشار المواطنة لرئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، وأعضاء الحملة الرئيس للمرشح عبدالفتاح السيسى والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأهالي مطروح وأعضاء الحزب، والوحدات الحزبية، والعمد والمشايخ والعواقل، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بدولة فلسطين ثم عرض فيديو عن إنجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى خلال توليه حكم مصر.

المؤتمر الحاشد لحزب حماة الوطن أمانة بمطروح

المؤتمر الحاشد لحزب حماة الوطن أمانة بمطروح

المؤتمر الحاشد لحزب حماة الوطن أمانة بمطروح

المؤتمر الحاشد لحزب حماة الوطن أمانة بمطروح