الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف مسيرة المستعمرين فى الأقصى.. غدًا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف مسيرة يمينية متطرفة يعتزم مستعمرون متطرفون القيام بها للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، غدا الخميس، تحت شعار فرض السيطرة اليهودية على القدس والأقصى.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه المسيرة هي الأكثر استفزازا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ساحة الصراع.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المسيرة وتداعياتها على الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة، وتؤكد أنها اعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات في القدس المحتلة، كما أنها انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين.

وزارة الخارجية الأردنية تدين مسيرة المستعمرين غدًا في المسجد الأقصي

وسبق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم، سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة المستعمرين التي ستمر عبر أحياء البلدة القديمة بالقدس، مرورا بالحي الإسلامي، ودعوات هؤلاء المستعمرين التحريضية ضد إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، في خطوة مرفوضة ومدانة ومستفزة.

وحذر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، من استمرار مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدا أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

وحمل القضاة، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.